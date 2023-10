Tragedia in Gravidanza: Richiesta Indagini Dopo la Perdita del Feto di una Donna Incinta e Vaccinata

Sorge una serie di interrogativi inquietanti attorno alla drammatica vicenda di una donna di 33 anni di Pratola Peligna, che, nel luglio del 2021, ha subito la devastante perdita del suo feto quando era all'ottavo mese di gravidanza. Questo tragico evento è avvenuto esattamente dieci giorni dopo aver ricevuto il vaccino trivalente.

L'opposizione all'archiviazione del caso, proposta dalla donna attraverso il suo avvocato, Vincenzo Margiotta, è basata su diverse richieste cruciali che sottolineano presunti difetti emersi durante le indagini preliminari. La principale richiesta riguarda la necessità di condurre una perizia medica redatta da uno specialista in malattie infettive. Inoltre, la 33enne ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di acquisire ulteriori dettagli dalle testimonianze dei medici coinvolti, ottenere il rapporto sui vaccini AIFA del 2021 e incaricare uno specialista di malattie infettive per condurre una perizia aggiuntiva allo scopo di determinare se esista un nesso causale tra il parto prematuro e la corioamniosite, come riscontrato nell'esame necrologico della placenta. Si cerca anche di stabilire se l'impiego di una terapia antibiotica avrebbe potuto prevenire la tragica morte del feto, e in che misura.

D'altra parte, la Procura ha richiesto l'archiviazione del caso per i due medici sotto indagine, basandosi sulle relazioni dei periti di parte, i quali affermano che il ginecologo ha seguito le linee guida ministeriali raccomandando la vaccinoprofilassi per la pertosse, e il medico vaccinatore ha somministrato il booster come previsto dalle medesime linee guida.