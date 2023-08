Tragedia nei Cieli Russi: Sergei Prigozhin, Capo del Gruppo Wagner, Muore in Misterioso Schianto

Dramma nel cielo russo: Un aereo con 10 persone a bordo si è schiantato, lasciando dietro di sé un sentiero di mistero e speculazioni. Tra le vittime di questo tragico incidente ci sono figure di spicco del Gruppo Wagner, noto gruppo paramilitare russo. Sergei Prigozhin, capo del gruppo, e il suo vice Dmitry Utkin sono stati entrambi colpiti dalla tragedia.

La vicenda prende una piega ancora più enigmatica con la segnalazione di un secondo aereo, sempre appartenente a Prigozhin, che ha fatto un atterraggio a Mosca poco dopo l'abbattimento del primo jet. Il Gruppo Wagner, pur non confermando la morte di Prigozhin e Utkin, ha lasciato intendere che Prigozhin potrebbe essere stato su quest'altro aereo. Tuttavia, fonti interne al gruppo parlano apertamente della tragica scomparsa dei due leader.

L'incidente ha attirato l'attenzione delle autorità russe, che hanno aperto un'indagine per scoprire le cause dell'incidente aereo. Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha avviato un procedimento penale, ipotizzando una possibile violazione delle norme di sicurezza aerea.

La lista dei passeggeri dell'aereo precipitato includeva diverse personalità di spicco. Oltre a Prigozhin e Utkin, c'erano altri membri influenti del Gruppo Wagner a bordo, insieme a membri dell'equipaggio. La morte di Valery Chekalov, ex uomo d'affari e vice capo del gruppo, è un altro colpo per l'organizzazione. Le vittime erano destinate a ricoprire ruoli chiave nel Gruppo Wagner e sono legate a varie sfere di attività.

L'incidente ha provocato un'ondata di speculazioni e teorie sulla dinamica dell'abbattimento. Secondo alcune fonti, residenti locali avrebbero sentito i suoni distintivi di fuoco contraereo poco prima del disastro, ipotesi supportata da immagini di scie nel cielo catturate in video.

La morte di Prigozhin e Utkin avrà probabilmente un impatto significativo sul Gruppo Wagner e sulla sua direzione futura. Il ruolo di comando potrebbe essere assunto da Andrej Troshev, noto anche come "Sedoi" (capelli grigi), un ex colonnello dell'esercito russo con un passato di esperienze militari in varie parti del mondo.

L'evento ha innescato una reazione infuocata tra i sostenitori del Gruppo Wagner e sui canali di Telegram associati al gruppo. Molti esprimono la loro rabbia e cercano vendetta, suggerendo la possibilità di una "seconda marcia della giustizia" contro Mosca per punire i presunti traditori. Le conseguenze di questa tragedia potrebbero avere ripercussioni significative sulla scena politica e militare russa.