Tragedia nell'ospedale di Pescara: Muore a 79 anni una settimana dopo lo schianto in scooter

Michele Valentini, l'anziano investito mentre si trovava a bordo di uno scooter elettrico sabato scorso, 9 settembre, sulla Statale 16, non ce l'ha fatta. Valentini è deceduto ieri sera all'ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato in Rianimazione dopo essere arrivato in codice rosso trasportato dall'elisoccorso del 118.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi e il quadro clinico non aveva mai mostrato segni di miglioramento. L'incidente aveva coinvolto Valentini mentre percorreva la Statale 16 a bordo dello scooter elettrico, nelle vicinanze del Caseificio Tre Monti. Sembra che l'uomo stesse attraversando la strada quando una Opel Astra in direzione nord sopraggiunse con un violento impatto.