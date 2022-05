Tragedia sfiorata a Teramo, masso cade dal teatro romano su due bambini in gita

Una tragedia è stata sfiorata questa mattina a Teramo, dove due bambini di 10 e 11 anni sono stati colpiti da un masso che si è staccato dall'anfiteatro romano. Un minore è stato solo sfiorato, l'altro ha riportato una frattura al piede.

I due bambini, alunni della scuola Sarti, in visita ai resti archeologici, si sarebbero spinti in un'area vietata dove c'era un masso in bilico che è caduto e li ha colpiti.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, che hanno soccorso i due alunni e provveduto a mettere in sicurezza l'area.