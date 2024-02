Tragedia sulla Statale 17: Morto Ottantacinquenne in Incidente con un'Ape, Figlio in Trauma

"Schianto Fatale vicino Pettorano sul Gizio - Due Giovani Coinvolti, Indagini in Corso"

Una tragica collisione avvenuta intorno alle 13 sulla Statale 17 ha portato alla morte di un ottantacinquenne coinvolto in un incidente con un'Ape. La motocarrozzetta, condotta dalla vittima, stava entrando sulla carreggiata nei pressi della casa cantoniera di Pettorano sul Gizio quando si è scontrata con una Fiat Panda diretta verso Sulmona, a bordo della quale viaggiavano due giovani.

Tutti i coinvolti sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sulmona tramite un'ambulanza del 118. Il figlio dell'anziano, anch'esso a bordo dell'Ape, è stato colpito da uno shock dopo essere stato testimone dell'incidente.

Le condizioni dell'ottantacinquenne, classificato in codice rosso, sono risultate gravi, e purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sulmona.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica della collisione. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.