Tragedia sulla Strada: Muore 84enne di Chieti in Incidente Mortale

Una tragica fatalità ha colpito una donna di 84 anni, residente a Chieti, di nome Giovina Buccione, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio. L'incidente ha avuto luogo in località Costa Cola, situata nel territorio del Comune di Bucchianico, lungo la strada che collega l'abitato a Strada Statale 81.

La signora Buccione si trovava da sola alla guida della sua Renault Twingo quando, per cause che sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Non si esclude che l'auto possa aver urtato un cordolo durante il tragico incidente.

La donna si era recata a Bucchianico con l'intento di acquistare dell'olio, un gesto quotidiano che si è trasformato in una tragedia inaspettata.

Sul luogo dell'incidente sono giunti prontamente i soccorritori dell'elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo nonostante i loro sforzi, la vita della signora Buccione non ha potuto essere salvata. Non sono stati coinvolti altri veicoli nell'incidente, che sembra essere stato un tragico incidente isolato.

La salma della vittima è stata restituita ai suoi affranti familiari, che devono ora affrontare la dolorosa perdita di una persona cara.