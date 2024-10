Tragico Incidente sul Bus: Morto Passeggero, Autista Indagato per Omicidio Stradale

Un grave incidente stradale ha portato alla morte di Tigellio Spinelli, un 66enne di Cupello, che si trovava a bordo di un bus della Tua. L’autista del mezzo è attualmente sotto indagine per omicidio stradale, un’ipotesi di reato che riflette la gravità della situazione. La tragedia si è verificata venerdì scorso a causa di una frenata brusca, che ha causato a Spinelli un impatto violento contro un estintore, determinando un grave trauma cranico e una successiva emorragia cerebrale fatale.

I filmati dell’incidente sono rapidamente circolati online, ma il pm Andrea Papalia, che guida l’inchiesta, ha avviato una serie di accertamenti da parte della polizia municipale di Montesilvano per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Il medico legale Cristian D'Ovidio, che ha condotto l'autopsia, è in fase di completamento delle analisi, incluso un esame approfondito del bus, attualmente sotto sequestro da parte della Procura.

Una delle principali questioni da risolvere è la causa della brusca frenata. Sebbene un’autovettura sia apparsa all’improvviso sulla strada, esistono segnalazioni e riprese che suggeriscono che l’autista avrebbe potuto avere il tempo necessario per frenare in modo meno violento. Questo porta a interrogarsi se esistano delle responsabilità da parte del conducente. Pertanto, il magistrato ha ordinato il sequestro del cellulare dell’autista, che è stato sospeso dalla Tua in attesa di ulteriori verifiche. L’obiettivo è accertare se, al momento dell’incidente, il telefono fosse attivo e se il conducente stesse comunicando con qualcuno.

Questa contestazione di omicidio stradale rappresenta un passo fondamentale nell’indagine, tesa a chiarire le dinamiche dell’incidente e a stabilire eventuali colpe. Le indagini proseguiranno per garantire che giustizia venga fatta in un caso così tragico e significativo.