Tragico Omicidio a Pescara: Quindicenne Trovato Morto in Campo di Calcetto

Un quindicenne, senza documenti e di origine straniera, è stato trovato morto ieri sera in un campo di calcetto a Pescara, nei pressi del Parco Baden Powell, vicino a un sottopassaggio ferroviario. Il corpo del ragazzo presentava numerose ferite da arma da taglio.

Sul luogo del ritrovamento è accorso anche il capo della procura di Pescara, Giuseppe Bellelli. Le indagini, immediatamente avviate, sono coordinate dalla Polizia di Pescara. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane sarebbe stato accoltellato al termine di una lite avvenuta nel tardo pomeriggio, per motivi apparentemente futili.

L'intera comunità è sotto shock per la tragica vicenda, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare incessantemente per far luce su questo drammatico episodio.