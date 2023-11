Tre Adolescenti nei Guai: Rubano lo Scooter, Vandalizzano l'Auto del Padre

Denunciati per furto di ciclomotore e danneggiamento di autovettura, gli adolescenti identificati grazie alle indagini dei carabinieri

Un episodio di furto e vandalismo compiuto da tre adolescenti ha tenuto in scacco la tranquillità del centro urbano di Mozzagrogna. La vicenda, avvenuta alcune notti fa, ha visto il ciclomotore di un giovane residente scomparire e l'auto del padre subire pesanti danni.

Le indagini condotte con determinazione dai carabinieri della stazione di Fossacesia, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale di Mozzagrogna, hanno portato all'identificazione dei presunti autori dei reati: i fratelli D.A. e D.I. insieme al loro amico T.E..

Il ciclomotore rubato è stato ritrovato in una pertinenza dell'abitazione di uno dei tre, grazie all'esecuzione di decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Lanciano e per i Minorenni di L’Aquila. I carabinieri hanno provveduto a restituire il mezzo al legittimo proprietario, l'adolescente che aveva sporto denuncia contro ignoti.

La Fiat Punto del padre, danneggiata durante l'atto vandalico, ha subito rigature alla carrozzeria, tagli agli pneumatici, la rottura di un vetro e danni agli interni. La denuncia presentata dal proprietario ha portato alla contestazione dei reati di concorso in furto di ciclomotore e danneggiamento di autovettura per i tre giovani, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano e a quella per i minorenni di L’Aquila.

L'identificazione degli adolescenti è stata resa possibile grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale fornite dalla Polizia Municipale di Mozzagrogna, e alla preziosa collaborazione di diversi residenti che hanno contribuito con informazioni cruciali.