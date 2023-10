Truffa alle Finanziarie: 11 Condanne e 5 Assoluzioni

Il processo per truffa ai danni di cinque finanziarie, che coinvolgeva 36 imputati con varie accuse tra cui associazione per delinquere, sostituzione di persona e truffa, si è concluso con undici condanne e cinque assoluzioni davanti al tribunale di Chieti.

Il collegio giudicante, presieduto da Guido Campli, con i giudici a latere Morena Susi ed Enrico Colagreco, ha emesso le seguenti condanne: Giuseppe Petrazzuolo a 4 anni di reclusione, Gabriele Arrotino a 2 anni e 6 mesi, Bruno Spinelli a un anno e 2 mesi, Domenico Michelli a un anno, Massimo Bernardone a un anno, Silvia Toso a un anno, Demetrio Di Simone a 10 mesi e 15 giorni, Gianluca Minale a 10 mesi e 15 giorni, Samuele Bernardoni ed Elio Di Simone a un mese e 15 giorni, Nino Verrocchi a un mese e 15 giorni.

Gli imputati coinvolti nell'associazione per delinquere sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Essi includono Domenico Cantoli, Cesare Mariani, Angela Panella, Gabriele Arrotino e Ivano Bernardoni. Per quanto riguarda gli altri imputati, il tribunale ha dichiarato che in alcuni casi non era necessario procedere a causa di un difetto di querela, mentre in altri casi è stata dichiarata la prescrizione.

La truffa coinvolgeva "finti" dipendenti di aziende non più operative che, utilizzando documenti falsi come buste paga o CUD, avevano ottenuto prestiti mediante la cessione del quinto dello stipendio da parte delle finanziarie. Dopo aver restituito le prime rate, i beneficiari smettevano di pagare, causando un danno totale di poco più di 420.000 euro.