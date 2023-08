Truffa delle Case Vacanze a Alba Adriatica: Turisti Ingannati da Annunci Falsi

Una spiacevole sorpresa ha atteso due turisti romani che avevano deciso di trascorrere le loro vacanze ad Alba Adriatica. I Carabinieri sono stati coinvolti in due distinti episodi, dopo che i viaggiatori, avendo effettuato delle trattative tramite la piattaforma "Marketplace" di Facebook, avevano versato caparre per l'affitto di due case vacanze nella località. Tuttavia, una volta arrivati a destinazione, hanno scoperto con amarezza che le abitazioni non esistevano e le immagini pubblicate negli annunci non corrispondevano alla realtà.

La truffa ha portato i malcapitati a rivolgersi alle autorità, che in breve tempo sono riuscite a individuare e identificare l'autrice di quest'inganno, una donna residente nella zona. L'inchiesta è tuttora in corso e si sta verificando se altre persone siano cadute nella rete truffaldina della donna senza aver sporto denuncia. È altresì possibile che altre vittime si trovino ancora ignare di essere state ingannate.

Questa vicenda mette in evidenza l'importanza di mantenere una certa cautela nell'effettuare transazioni online, specialmente quando si tratta di affitti vacanzieri. I Carabinieri stanno intensificando le indagini al fine di individuare eventuali ulteriori truffatori e prevenire futuri episodi simili, per garantire che i turisti possano godere di una vacanza serena senza incorrere in spiacevoli sorprese.