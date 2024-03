Trump minaccia un "bagno di sangue" in caso di sconfitta

Con l'avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti, le tensioni politiche si intensificano e i contendenti alla Casa Bianca, Joe Biden e Donald Trump, emergono come figure chiave della campagna elettorale. Tuttavia, sono le parole incendiarie di Trump nelle ultime ore a suscitare grande clamore: "Se perdo, sarà un bagno di sangue". L'ex presidente, al potere dal 2016 al 2020, ha espresso chiaramente il suo timore sulle conseguenze di una possibile sconfitta elettorale.

Trump ha pronunciato questa frase durante un discorso tenuto in Ohio, in cui ha designato il 5 novembre, giorno delle elezioni presidenziali, come una data cruciale nella storia americana, delineando il futuro del paese. Nel suo intervento, ha anche promesso azioni rapide e decise sull'immigrazione una volta tornato alla Casa Bianca, continuando il suo duro attacco contro i migranti che attraversano illegalmente il confine con il Messico, definendoli "animali".

Le sue parole hanno provocato reazioni indignate e la campagna di Biden lo ha accusato di incitare alla violenza e vendetta. L'ex presidente ha respinto queste critiche, sostenendo che le sue parole sono state estratte dal contesto. Tuttavia, il clamore causato dalle sue dichiarazioni ha evidenziato le profonde divisioni politiche nel paese.

Nel frattempo, Biden ha affrontato la questione con un mix di ironia e sarcasmo durante una cena, scherzando sulla sua età e prendendo di mira Trump e i suoi debiti finanziari. Ha sottolineato l'importanza di proteggere la democrazia e la libertà, lanciando un chiaro messaggio di contrasto alla retorica di Trump. Concludendo la cena, ha elogiato il ruolo della stampa, contrapponendosi alle continue accuse di Trump contro i media.