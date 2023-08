Tutti i Cantieri delle Ferie. Strade e autostrade chiuse ed i bollini rossi

Il primo fine settimana di agosto segna l'inizio del grande esodo estivo, e con esso arrivano i temuti bollini rossi e neri sulle nostre strade. Sabato 5 agosto sarà una giornata con bollino nero al mattino, mentre il pomeriggio verrà segnato dal bollino rosso, indicando un traffico ancora significativo ma meno intenso rispetto al mattino. Anche venerdì 4 e domenica 6 agosto verranno segnati da un bollino rosso.

Per il Ferragosto, la situazione diventa ancora più critica. Venerdì 11 agosto sarà bollino rosso al pomeriggio e bollino nero il sabato mattina. Anche nel pomeriggio di sabato e domenica 13 agosto il traffico sarà ancora intenso e contrassegnato da un bollino rosso. Lunedì 14 agosto, invece, verrà segnato con un bollino giallo, indicando un traffico ancora significativo ma meno intenso rispetto al bollino rosso.

Dopo il 15 agosto, inizia il periodo critico del controesodo. Dal venerdì pomeriggio 18 agosto, il traffico diventa nuovamente intenso con il bollino rosso, che persiste per tutto il sabato 19 e domenica 20 agosto. Tuttavia, lunedì mattina 21 agosto sarà contrassegnato da un bollino giallo, indicando un traffico ancora significativo ma meno intenso rispetto al bollino rosso.

Inoltre, alcuni tratti stradali hanno subito chiusure temporanee a causa di lavori o cedimenti strutturali. La statale 81 "Piceno Aprutina" è chiusa al traffico in alcuni tratti nel territorio comunale di Casoli (CH) per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e per tutte le altre categorie di veicoli. La provinciale 11 Aquilana è stata interrotta a causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno.

Chiunque si appresti a viaggiare durante queste date deve tenere conto di queste previsioni per organizzare al meglio il proprio viaggio. Inoltre, Autostrade per l'Italia offre un servizio di rimborso per i ritardi dovuti ai cantieri, rendendo più agevole il viaggio per tutti gli automobilisti.