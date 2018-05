UIL in Tour, fa tappa a L'Aquila, l'8 maggio si parla di Ricostruzione e Ambiente

Fa tappa anche a L’Aquila “Uil in tour”, il viaggio tra la gente promosso dalla Uil in tutta Italia per approfondire temi e problematiche in vista del congresso nazionale che si svolgerà dal 21 al 23 giugno a Roma, preceduto da quello regionale in programma a Rocca San Giovanni (Chieti) il 14 e 15 maggio prossimi.

Nel capoluogo abruzzese l’appuntamento è per martedì 8 maggio in piazza Duomo, dove per tutta la giornata una troupe di quattro giovani con un piccolo furgone sarà presente per intervistare cittadini, lavoratori e pensionati su due argomenti particolarmente importanti per la città e l’intero Abruzzo: la ricostruzione e l’ambiente. Un racconto senza filtri, dunque, che si inserisce a pieno titolo nella scelta della Uil di stare sempre e comunque tra la gente.

Spiegano Michele Lombardo, segretario regionale Uil Abruzzo, e Fabrizio Truono, segretario Cst Adriatica Gran Sasso: “Abbiamo deciso di avvicinare sempre più il nostro sindacato ai luoghi di lavoro, alla gente. Abbiamo fatto assemblee, parlato con i territori, ascoltato lavoratori, pensionati e cittadini, cercando di capire a fondo i problemi per tentare di dare risposte e soluzioni concrete. E “Uil in tour” fa parte di questo nuovo volto: dobbiamo fare ancora di più per stare in mezzo alla gente, ai lavoratori e dare speranza ai nostri giovani”.

La tappa aquilana segue quelle di Napoli, Palermo e Reggio Calabria. “Uil in tour” proseguirà nei prossimi giorni a Bologna e Torino, per un totale di 4 mila chilometri tra Nord e Sud dell’Italia.