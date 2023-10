Ubriaco al Volante, Fermato, Aggredisce i Carabinieri

Durante il recente fine settimana, i carabinieri della provincia di Teramo hanno condotto un'operazione di controllo del territorio, impiegando numerose pattuglie provenienti dalle stazioni e dalle unità mobili delle tre compagnie locali (Teramo-Giulianova e Alba Adriatica).

A Mosciano Sant'Angelo, i carabinieri hanno scoperto un individuo, precedentemente agli arresti domiciliari per scontare una condanna di 12 anni e 6 mesi per reati contro il patrimonio, il quale era autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per sedute di fisioterapia, ma si recava altrove. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

A Silvi Marina, i carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di arresto, emesso dall'autorità giudiziaria di Pescara, nei confronti di un uomo condannato a 7 anni e 9 mesi di reclusione per reati di furto. L'individuo è stato portato in carcere. A Silvi, i carabinieri hanno denunciato un uomo per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti sulla SS 16 dopo che l'uomo aveva perso il controllo del suo veicolo ed era finito contro un muretto. In stato di probabile ubriachezza, l'uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente i carabinieri. Dopo essere stato calmato, è stato affidato alle cure mediche presso l'ospedale di Atri.

A Isola del Gran Sasso, un uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione del suo veicolo e della sua abitazione, sono state trovate circa 2,5 grammi di cocaina, oltre a materiale per confezionare e pesare la sostanza.

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo del traffico stradale, con un focus sugli automobilisti che si mettono alla guida in stato di ubriachezza o dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. In provincia, cinque soggetti sono stati sorpresi con risultati positivi ai test effettuati con l'etilometro.