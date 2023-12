Udienza Preliminare: Chiesta l'Assoluzione per il Direttore del Carcere nel Caso del Suicidio di Tro

Nell'ambito dell'udienza preliminare presso il tribunale di Vasto, la pubblica accusa ha formulato richieste contrastanti riguardo al tragico suicidio di Sabatino Trotta, ex dirigente medico dell'Asl di Pescara, avvenuto nel carcere di Vasto il 7 aprile 2021. Il direttore del carcere, Giuseppina Ruggero, ha ottenuto la richiesta di assoluzione, mentre il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per l'assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria, Antonio Caiazza.

Secondo la pubblica accusa, Giuseppina Ruggero non avrebbe responsabilità nell'accaduto, mentre a Antonio Caiazza sono contestati l'omicidio colposo e la violazione dell'articolo 40 del codice penale. La tragedia si è consumata poche ore dopo l'arresto di Trotta nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere, indetta dalla Procura di Pescara con un valore di oltre 11 milioni di euro.

Il giudice per l'udienza preliminare, Fabrizio Pasquale, ha rinviato l'udienza al prossimo 18 gennaio. La Ruggero affronterà il rito abbreviato, mentre per Caiazza si procederà con il rito ordinario. Entrambi gli imputati sono accusati di colpa generica, includendo negligenza, imprudenza e imperizia. Inoltre, sono contestate loro colpe specifiche, riguardanti la violazione delle norme sulla gestione e la sorveglianza dei detenuti nel caso di Ruggero e la violazione delle norme sulle mansioni degli addetti alla sorveglianza dei detenuti per Caiazza, con particolare riferimento all'accoglienza e al sostegno dei detenuti appena giunti nei penitenziari.