Ufficiale: Luciano Spalletti è il Nuovo CT dell'Italia

La notizia è confermata: Luciano Spalletti è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Dopo trattative serrate, l'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato raggiunto e suggella la sua nomina.

"Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi", ha dichiarato il presidente Gravina in merito alla scelta. La notizia, anticipata dall'ANSA, segna un nuovo capitolo nella storia della nazionale italiana di calcio.

Luciano Spalletti è noto per la sua determinazione, la sua spiccata innovazione tecnica e, talvolta, per la sua fumantina personalità, che non si fa mancare polemiche. Giunge alla guida della nazionale italiana a 64 anni, nato a Certaldo, un borgo toscano che conserva nel suo dialetto la cadenza e l'irriverenza che lo caratterizzano. La sua carriera da allenatore è stata contraddistinta da molteplici sfide e successi, culminati nell'importante vittoria dello scudetto con il Napoli, a 33 anni di distanza dal trionfo di Diego Armando Maradona.

L'annuncio ufficiale è giunto dalla Figc, che ha dichiarato che Spalletti assumerà l'incarico a partire dal 1 settembre 2023. La presentazione ufficiale del nuovo CT avverrà durante il raduno degli Azzurri, previsto nei primi giorni di settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Con il suo arrivo, la nazionale italiana si prepara ad affrontare nuove sfide sotto la guida di un allenatore con esperienza e determinazione.