Una "Anello Verde" per la Mobilità Sostenibile nella Nuova Pescara: il Progetto dell'Architetto

La futura città di Pescara, che nascerà nel 2027 dalla fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, potrebbe caratterizzarsi per la sua enfasi sulla mobilità sostenibile attraverso la creazione di un "anello verde" di collegamento tra i tre insediamenti esistenti. Questa proposta è stata avanzata dall'architetto Alessandro Sonsini, docente presso la facoltà di Architettura dell'Università d'Annunzio, che aveva già presentato uno studio sul tema a Confindustria.

L'idea prevede la realizzazione di un anello di oltre 20 chilometri che attraverserebbe i territori dei tre comuni, caratterizzandosi come una successione di spazi aperti principalmente a verde pubblico. Questo anello sarebbe creato attraverso la riqualificazione degli spazi esistenti e la loro integrazione in un sistema unificato.

Il percorso proposto dall'architetto Sonsini inizia nelle vicinanze di Santa Teresa di Spoltore, seguendo il corso del fiume Pescara, attraversa diverse aree, tra cui la stazione ferroviaria, Villa Sabucchi, Villa Basile, la pineta tra Pescara e Montesilvano, l'ex colonia Stella Maris, il complesso alberghiero di Montesilvano e altre zone. Infine, si ricongiunge al punto di partenza, all'altezza dell'asta fluviale del Pescara.

Questo "anello verde" sarebbe concepito come un'infrastruttura per la mobilità con percorsi diversificati per pedoni, ciclisti, mezzi pubblici e anche barche, a seconda delle caratteristiche naturali dei luoghi attraversati. L'uso di veicoli privati sarebbe consentito solo in alcuni tratti.

L'obiettivo principale del progetto è creare una base per lo sviluppo della futura città metropolitana, promuovendo anche l'agricoltura urbana e la ricerca universitaria. Il progetto prevede sei poli urbani distribuiti equamente nei territori dei tre comuni coinvolti, ciascuno con uno scopo specifico, come l'educazione ambientale, l'intrattenimento, il turismo alberghiero, la ricerca universitaria, la formazione di guide turistiche e servizi per l'agricoltura urbana.

In questo modo, la nuova Pescara potrebbe diventare un esempio di città sostenibile, con un forte legame tra la comunità e l'ambiente circostante.