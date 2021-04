Vaccinazione anti covid, in Abruzzo si passa sulla piattaforma di Poste

Per consentire l’entrata in funzione della nuova piattaforma Poste (prevista per la giornata di domani), dalle 23.59 di questa sera sarà chiusa la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per i nati tra il 1942 e il 1946. Si tratta di uno stop temporaneo, indispensabile per il passaggio al nuovo sistema.

Lo comunica l’assessorato alla Salute.

Tutti coloro (nell’ambito della stessa categoria 1942-46) che si erano già registrati sulla piattaforma della Regione riceveranno una mail o un sms da parte del sistema Poste, con le indicazioni per accedere alla procedura di prenotazione della vaccinazione (con la scelta di luogo e data tra quelle disponibili). Chi aderirà da domani alla piattaforma Poste, invece, completerà tutta la procedura in un’unica fase, scegliendo direttamente luogo e data per la somministrazione del vaccino.

Ulteriori dettagli sulle modalità di prenotazione sulla piattaforma Poste saranno comunicati nella giornata di domani.