"Verdetto della Cassazione: Il Lago di San Domenico è del Comune dopo 12 anni di Contesa"

Dopo un'aspra disputa legale protrattasi per dodici anni, la Corte di Cassazione ha emesso il verdetto che stabilisce definitivamente la proprietà del Lago di San Domenico a favore del Comune di Villalago, sancendo la sconfitta dell'Enel.

I giudici capitolini hanno posto fine a una lunga controversia legale, dando ragione al Comune che ha sempre affermato la sua legittima proprietà sul Lago di San Domenico, contrastando l'Enel che, al contrario, sosteneva che il bacino lacustre fosse stato espropriato nel lontano 1927, durante i lavori di sbarramento del fiume Sagittario.

La vittoria del Comune, oltre a comportare implicazioni economiche significative, con Enel spa obbligata a continuare il pagamento del canone annuo di 40.000 euro per l'uso dei terreni - canone in vigore dal 2014 - riveste anche un valore morale rilevante. Dal Comune, assistito legalmente dall'avvocato Domenico Ciancarelli, giungono commenti che sottolineano l'importanza simbolica del Lago di San Domenico per la comunità locale, intrecciato all'identità del borgo e al legame profondo degli abitanti con un luogo di grande valore ambientale e spirituale.