Vince 75mila euro al Lotto, è teramano?

La dea bendata continua a sorridere al comune di Notaresco, dove un fortunato giocatore ha vinto ben 75mila euro nella modalità istantanea "7 Doppio Oro" del gioco "10 e lotto". La vincita è stata registrata martedì 1° agosto presso il bar pasticceria Di Rocco, situato a Pianura Vomano. La notizia della vincita è stata diffusa dall'agenzia Agipro News e ha destato grande curiosità nel paese.

Non è la prima volta che il destino premia un giocatore nella zona. Lo scorso 24 giugno si era verificata un'altra vincita nel gioco "10 e lotto", anche se in quel caso la fortuna aveva baciato un altro giocatore e la vincita non era stata registrata in nessuna delle sei tabaccherie del territorio comunale.

La notizia delle vincite ha suscitato interesse tra i residenti di Notaresco, e alcuni titolari di bar hanno notato un leggero aumento delle giocate nel lotto e nel gioco "10 e lotto" nell'ultimo mese. La speranza di essere il prossimo fortunato a ricevere la visita della dea bendata si fa sentire, e il paese è in attesa di scoprire chi sarà il prossimo vincitore fortunato.