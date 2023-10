Vinta una Somma Eccezionale di 100.000 Euro al 10eLotto

Pescara si è trasformata in una vera e propria città della fortuna con la vincita più cospicua dell'ultimo concorso del 10eLotto. Un azzardo ben giocato ha premiato un fortunato residente della città con una somma straordinaria di 100.000 euro. Il vincitore ha indovinato otto numeri su nove in modalità frequente, ottenendo un 8 Doppio Oro.

Questo incredibile colpo di fortuna si aggiunge a un altro successo recente proveniente anch'esso da Pescara, ma questa volta dal gioco del Lotto. Nell'estrazione di martedì 24 ottobre, un fortunato scommettitore ha centrato un terno sulla ruota di Cagliari, portandosi a casa la somma di 9.250 euro con i numeri 1, 12 e 23.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un totale di circa 3 miliardi di euro in premi assegnati dall'inizio del 2023.