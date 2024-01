Violenta aggressione a bimbo di 4 anni: pitbull morde al volto, intervento immediato dei soccorsi

Nel pomeriggio di ieri, nella pittoresca contrada ortonese di Ripari Bardella, un bambino di soli 4 anni è stato vittima di un feroce attacco da parte di un pitbull di proprietà della zia. La tragedia si è consumata quando il cane ha azzannato il piccolo all'altezza della bocca, causando una ferita al labbro.

Immediatamente sono stati allertati gli operatori del 118 e le forze dell'ordine, tra cui i carabinieri, per indagare approfonditamente sulla dinamica dell'accaduto. Il bambino è stato rapidamente trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove il personale medico ha effettuato tutti gli accertamenti necessari. La ferita è stata curata con l'applicazione di alcuni punti di sutura, permettendo al bambino di essere dimesso poco dopo, senza giorni di prognosi.

L'incidente ha sollevato numerose preoccupazioni nella comunità locale, portando all'attenzione delle autorità il tema della sicurezza legata alla presenza di cani potenzialmente pericolosi, anche all'interno del contesto familiare. Saranno ora avviate ulteriori indagini per chiarire le responsabilità e valutare eventuali misure preventive da adottare per evitare episodi simili in futuro.