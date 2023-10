Violentata nel Bagno della Discoteca. L'Incubo della 21enne

Una giovane di 21 anni, residente ad Avezzano, ha denunciato un'aggressione sessuale avvenuta nel bagno di una discoteca, che l'ha portata al pronto soccorso. La vicenda ha attualmente attirato l'attenzione dei carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno avviato un'indagine in merito. La 21enne è stata sottoposta a un esame medico con un kit specifico per reati sessuali, il cui risultato è attualmente in attesa di valutazione da parte del personale sanitario.

La giovane si trovava in una discoteca locale insieme ad amici durante una festa. Secondo il racconto fornito inizialmente al personale medico dell'ospedale e successivamente agli investigatori, la ragazza è stata avvicinata da un giovane mentre si trovava nel bagno della struttura. Pare che il giovane abbia tentato di convincerla a ballare, ma dopo il suo rifiuto, ha iniziato a rivolgerle insulti. Dopo che la ragazza si è recata nel bagno, il giovane l'avrebbe seguita, e lì la situazione è degenerata, culminando in un'aggressione fisica e sessuale.

Immediatamente dopo l'accaduto, la giovane ha richiesto soccorso ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, dove ha ricevuto assistenza medica. I carabinieri locali hanno avviato un'indagine per identificare e rintracciare l'aggressore, che sembrerebbe essere un giovane di origine egiziana. Le indagini sono in corso al fine di fare piena luce sulla vicenda e procedere con le azioni legali necessarie.