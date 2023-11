Violento Incendio e Forte Vento: Evacuazioni a Bucchianico

Il crepitio delle fiamme e il forte vento mettono a rischio le abitazioni.

Un'imponente e spaventosa inferno si è scatenato a Bucchianico, lasciando il paese intero con il fiato sospeso fino al calare della notte. Le fiamme hanno divorato sterpaglie e macchia mediterranea nella zona di Colle Spaccato, iniziando nel pomeriggio e costringendo le squadre dei vigili del fuoco a un'operazione estenuante. La violenza delle raffiche di vento, oltre a complicare gli sforzi per domare il fuoco, ha addirittura spinto le fiamme a propagarsi a velocità impressionante.

L'incendio ha innescato la preoccupazione della comunità locale, con le fiamme che si riflettevano in un cielo notturno spettrale. L'area interessata dal rogo, situata a Colle Spaccato, ha mostrato uno scenario angosciante quando il buio è sceso, costringendo i vigili del fuoco del distaccamento di Casoli a collaborare con i loro colleghi di Chieti. In un tentativo disperato di spegnere il fuoco, è stato richiesto l'intervento di un elicottero, tuttavia, il forte vento ha ostacolato anche questa manovra aerea.

Per garantire la sicurezza dei residenti, le abitazioni più prossime all'area dell'incendio sono state evacuate per precauzione. Al momento, non si sono segnalati danni diretti alle case. Le cause che hanno innescato questo devastante incendio sono al centro delle indagini in corso, ma sospetti di origine dolosa circolano tra le autorità competenti. La situazione resta critica, e il nostro pensiero è rivolto alla comunità locale mentre combatte contro questo imponente disastro naturale.