Violento maltempo colpisce il Nord Italia: forti piogge e esondazione del Seveso a Milano

Milano e la Brianza si sono trovate sotto il tallone di un violento temporale nella scorsa notte, causando l'esondazione del fiume Seveso intorno alle 6 del mattino. L'area settentrionale di Niguarda è stata particolarmente colpita, con l'inondazione di viale Fulvio Testi, una delle principali arterie di accesso alla città. L'assessore alla sicurezza Marco Granelli ha previsto che l'esondazione persista per alcune ore. Anche i sottopassi Negrotto e Rubicone sono stati sommersi, e alcune comunità del parco Lambro sono state evacuate per precauzione a causa dell'innalzamento del fiume omonimo.

Le forti piogge notturne, accompagnate da fulmini, sono state seguite da intense raffiche di vento che hanno provocato danni agli alberi, impalcature e persino ombrelli strappati dalle mani dei passanti. Al momento non ci sono segnalazioni di crolli importanti o feriti. Il Seveso ha superato gli argini in via Valfurva, a Ca' Granda, e i Vigili del Fuoco sono stati sommersi dalle chiamate per problemi vari, tra cui tetti danneggiati, tegole volate via, rami caduti e cantine allagate. Fortunatamente, al momento non ci sono feriti segnalati. Il sottopasso Rubicone dovrebbe riaprire presto, ma è consigliabile evitare i locali sottostanti il manto stradale.

Un blackout si è verificato nell'area tra Maggiolina e Niguarda, dove la circolazione è spesso interrotta a causa dell'acqua alta. Inoltre, c'è un'interruzione nell'erogazione di corrente in alcune aree, tra cui via Lario, parte di viale Zara e piazzale Lagosta. I cittadini hanno documentato l'acqua che sgorga dai tombini e inonda alcune strade, arrivando persino a metà delle portiere delle auto parcheggiate.

Il maltempo ha causato anche rallentamenti nel traffico a Milano, con la Polizia Locale che cerca di far defluire le macchine verso strade con pendenze minori dove l'acqua è meno alta. Tuttavia, il disagio si riflette su tutto il capoluogo lombardo.

Nella provincia di Milano, a Mediglia, i Vigili del Fuoco di Gorgonzola hanno soccorso una donna con i suoi due bambini bloccati in auto a causa di un albero abbattuto dal forte vento. Complessivamente, sono stati effettuati una trentina di interventi, principalmente per la caduta di rami, allagamenti di cantine e cartelloni pubblicitari danneggiati.

Lago di Como esondato e montate barriere

A causa delle forti piogge notturne, il lago di Como è esondato, creando rallentamenti nella circolazione del traffico. Sono state montate barriere mobili lungo Lario Trento e Trieste di fronte a piazza Cavour. I volontari sono al lavoro per ripulire il lungolago, e l'idrovora della Protezione Civile è stata utilizzata in piazza Cavour per controllare il livello dell'acqua. Si invita la massima collaborazione dei cittadini, affinché non si avvicinino troppo alle zone allagate e non ostacolino il lavoro dei volontari. È importante seguire i percorsi pedonali obbligati e indossare calzature adatte.

Fontana critica Granelli per la gestione del maltempo a Milano

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha criticato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, per la gestione del maltempo. Fontana ha affermato che Granelli dovrebbe concentrarsi sulla gestione della città, poiché mai prima d'ora si erano verificate situazioni simili che dimostrano un completo abbandono. Granelli aveva precedentemente sottolineato che i lavori per le vasche di laminazione della Regione per contenere le piene dei fiumi sono in ritardo. Tuttavia, Fontana ha assicurato che le vasche di laminazione saranno pronte entro i tempi stabiliti.

Maltempo colpisce anche la Valtellina con allagamenti e neve in alta quota

Nella Valtellina e nella Valchiavenna, l'ondata di maltempo ha causato numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Allagamenti, piccoli smottamenti e cadute di alberi pericolanti hanno richiesto una ventina di uscite dei pompieri. Alcuni passi alpini sono stati chiusi a causa della neve o resi transitabili solo con l'uso di catene. I torrenti a rischio esondazione sono sotto stretta osservazione, a seguito di giorni di piogre intense con brevi pause e forti intensificazioni.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: alta marea sulla costa, piogge intense nell'entroterra

L'alta marea ha interessato l'intero litorale del Friuli Venezia Giulia, con picchi superiori al metro, accompagnata da vento forte e piogge intense che hanno raggiunto i 150mm. Ci sono stati allagamenti e alberi caduti. A Trieste, il livello del mare è salito tanto da raggiungere i bordi dei ponti e delle strade in Canal Grande, bloccando il transito delle barche. Anche il Molo Audace e la Scala reale sono stati interessati, ma fortunatamente la strada e piazza Unità d'Italia non sono state sommerse. A Grado, l'acqua ha causato allagamenti, ma è presto per valutare i danni. La Protezione Civile ha segnalato uno smottamento a Savogna, nelle Valli del Natisone (Udine), lungo una strada comunale.

Sono stati segnalati alberi caduti a Meduno, lungo la strada regionale 355 a Forni Avoltri e a Bordano, ma sono stati rapidamente rimossi dagli operatori