Violenza a Pescara, senegalese conferma c'è stato rapporto ma non stupro

Ha risposto alle domande del gip Antonella Di Carlo, sostenendo la tesi del rapporto sessuale consensuale, il 61enne senegalese, arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 39 anni.

I fatti sono avvenuti il 25 agosto scorso, intorno alle 14, nei giardinetti vicino al terminal bus di Pescara. Il pm Rosangela Di Stefano, al termine dell'interrogatorio, ha chiesto la convalida degli arresti, mentre il legale dell'arrestato, Stefano Sassano, ha chiesto la scarcerazione e l'acquisizione delle immagini carpite dalle telecamere della zona, "per esaminare l'intero susseguirsi dei fatti e non soltanto l'atto finale e per verificare la coerenza degli spostamenti sulla base di quanto dichiarato dall'uomo". Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime 48 ore.

Secondo la Procura, l'uomo avrebbe prima offerto del vino alla donna e poi, approfittando del suo stato, determinato anche dall'assunzione di medicinali per patologie per le quali è in cura, l'avrebbe violentata.