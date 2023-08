Volo Pescara-Milano: Marsilio Assicura il Ripristino, Catone Esprime Preoccupazione per la Connessio

La disputa sul collegamento aereo tra Pescara e Milano è al centro dell'attenzione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato che la sua amministrazione è pronta a fare la sua parte per ripristinare il volo sospeso tra le due città. A settembre si riapriranno i negoziati con l'obiettivo di raggiungere un accordo.

"Stiamo valutando le risorse disponibili e cercando di ottimizzare i voli, passando da due voli parzialmente vuoti a almeno uno semipieno", ha dichiarato Marsilio, "tuttavia, si riparlerà di questo a settembre. Se non riusciremo a trovare un accordo con Ita, valuteremo altre compagnie aeree pur di mantenere attivo il collegamento con Milano."

Nel frattempo, questa mattina il presidente di Saga, Vittorio Catone, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato la cancellazione del volo, definendola "una grave perdita in termini di connessione territoriale per tutta la regione Abruzzo. Abbiamo subito questa decisione unilaterale da parte della compagnia e al momento sembra molto difficile poter ripristinare il servizio alle condizioni attuali."

"A marzo 2022, Ita aveva deciso di abbandonare questa tratta perché già in quel periodo", ha spiegato Catone, "aveva difficoltà a riempire gli aerei. Questa è una delle rotte con il minor afflusso di passeggeri e forse la peggiore. Saga aveva stipulato un contratto incentivante per mantenere il doppio collegamento. Tuttavia, Ita ora non intende usufruire di questo incentivo dati i numeri registrati da marzo 2022 a oggi. La ragione dietro alla sospensione del collegamento è il sostanziale deficit finanziario del vettore, e questa è la ragione dell'interruzione, non come alcuni sostengono, una sorta di dispetto verso il territorio."

"Sta avvenendo una ristrutturazione aziendale in Ita, quindi è difficile avere dialogo diretto", ha continuato Catone. "Tuttavia, c'è una minima apertura e quindi non credo sia giusto criticare aspramente Ita. Ci sono anche altre compagnie aeree che operano verso l'aeroporto di Milano Linate."

Catone ha poi fatto riferimento ai numeri degli ultimi due anni: "Lo scorso anno abbiamo raggiunto il record storico di passeggeri e in luglio 2023 abbiamo avuto 102.000 passeggeri, un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo nel 2022."

Infine, Catone ha affrontato la questione del direttore generale dell'aeroporto: "In merito alla mancanza del direttore generale per un anno, desidero sottolineare che il processo di certificazione è ancora in corso. Abbiamo un account di garanzia da parte nostra e da noi accettato per la certificazione, l'ingegnere Donato Rapino, che in questi 12 mesi ha garantito il funzionamento aeronautico dell'aeroporto. Separatamente, la società è stata amministrata e gestita da me tramite l'amministratore delegato, e in questi dodici mesi abbiamo migliorato tutti i parametri aeroportuali, dai numeri dei passeggeri agli incassi dei parcheggi. Il marchio dell'aeroporto è cresciuto, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere il milione di passeggeri che rimane a portata grazie al percorso che abbiamo intrapreso."