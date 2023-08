Washington blindata per l'attesa comparizione di Trump in tribunale per l'assalto a Capitol Hill

La capitale degli Stati Uniti si prepara con massima sicurezza all'atteso arrivo di Donald Trump in tribunale, dove dovrà affrontare l'incriminazione legata all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Le strade di Washington sono già chiuse, e la Federal Courthouse è circondata da transenne e pesanti misure di sicurezza, mentre centinaia di reti televisive e media di tutto il mondo sono schierati per seguire l'evento. La polizia cittadina ha garantito di mantenere un costante monitoraggio della situazione, collaborando con le forze dell'ordine federali per preservare la sicurezza dei cittadini.

Le precedenti comparizioni in tribunale dell'ex presidente Trump a New York e Miami sono state caratterizzate dalla calma, ma questa volta la tensione è palpabile nella capitale, a pochi metri dal luogo dell'infame attacco al Congresso.

Nel frattempo, fuori dal carcere dove sono detenuti i rivoltosi del 6 gennaio, una piccola folla di sostenitori di Trump si è radunata con bandiere e cartelli del movimento "Maga" (Make America Great Again), chiedendo la liberazione dei condannati.

L'attenzione del mondo è focalizzata su Washington, in attesa della comparizione dell'ex presidente e delle conseguenti dinamiche processuali. Le autorità sperano di gestire l'evento senza disordini, ma l'atmosfera è tesa e si mantengono alte misure di sicurezza in vista di una giornata di grande rilevanza per la giustizia americana.