Week end con caldo estivo, le temperature sfioreranno i 32 gradi

La tendenza per il weekend, si prospetta stabile e piuttosto caldo sull'Italia. A dare il via all'aumento termico ed alla stabilità sarà l'anticiclone delle Azzorre poi arriverà anche quello nord africano che si spingerà sul Mediterraneo centrale grazie all'aria calda richiamata dalla depressione iberica. Insomma sarà piena estate sull'Italia con sole pressoché ovunque e temperature massime abbondantemente sopra media, anche superiori ai 30°C.

Qualche disturbo potrà arrivare proprio dal vortice iberico che ancora in auge a ovest riuscirà a spingere qualche velatura o stratificazione verso le nostre regioni, ma nulla di importante.

Meteo Sabato: Nord: giornata nel complesso soleggiata, a tratti disturbata dal passaggio di qualche sottile velatura o stratificazione.

Centro: tempo stabile e soleggiato con qualche velatura o sottile stratificazione in transito in giornata. Sud tempo stabile e soleggiato con qualche sottile velatura in arrivo da ovest. Temperature estive su tutto lo Stivale. Venti deboli con locali rinforzi da Nord su basso Adriatico e Ionio. Mari poco mossi, mossi i bacini sud orientali.

Meteo domenica: Nord: qualche annuvolamento al mattino su Alpi e Prealpi orientali ma senza fenomeni, più sole altrove.

Pomeriggio con sole prevalente e qualche addensamento sui rilievi. Centro bel tempo prevalente con qualche velatura o stratificazione su Sardegna e Toscana. Sud tempo stabile e soleggiato senza eccezioni. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento nei valori massimi. Venti deboli salvo rinforzi settentrionali su basso Adriatico e ionio. Mari poco mossi, ancora mossi i bacini di sudest.