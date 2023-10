Zeman Deluso Dopo la Sconfitta Contro la Torres: 'Le Sconfitte Sono Maestre

Dopo una sconfitta deludente contro la Torres, il leggendario allenatore del Pescara, Zdeněk Zeman, ha espresso il suo disappunto e ha lanciato un messaggio di apprendimento per la sua squadra. La partita allo stadio Adriatico si è conclusa con una sconfitta per 1-2 per i biancazzurri, e Zeman ha dichiarato: "Dobbiamo dimenticare di giocare il nostro calcio". Tuttavia, ha elogiato la capolista Torres, riconoscendo il loro merito nel gioco.

Zeman ha analizzato l'andamento della partita, attribuendo il risultato negativo a un approccio errato nel primo tempo, caratterizzato da giocate lente e palle lunghe. Ha sottolineato che la squadra ha cercato di migliorare nella ripresa, ma i gol subiti hanno compromesso il risultato. Ha anche menzionato un'occasione sprecata da Accornero nel primo tempo.

Il tecnico boemo ha anche fatto notare alcune decisioni arbitrali che ritiene discutibili, sottolineando un presunto rigore non concesso a Mesik nel secondo tempo.

Il confronto di questa partita ha riportato alla mente un episodio simile dell'anno scorso, quando il Pescara perse contro il Catanzaro, mancando l'aggancio alla vetta della classifica. In merito a ciò, Zeman ha affermato che le sconfitte insegnano e che il team deve imparare la lezione, concentrandosi sul ritmo e sulle giocate.

Zeman ha osservato che il Pescara ha agito in contrasto con la sua filosofia di gioco, utilizzando palle lunghe anziché sfruttare la velocità e la tecnica dei suoi attaccanti di statura ridotta. Nella ripresa, ha inserito Tommasini per affrontare questo problema.

La Torres si è dimostrata più pronta in questa fase della stagione, e Zeman ha riconosciuto la loro esperienza e il loro gioco efficace. Tuttavia, ha rimarcato che il Pescara ha commesso troppi errori nel primo tempo.

Zeman ha anche commentato sul rendimento di Tunjov, evidenziando la sua difficoltà a giocare quando la squadra salta il centrocampo. Tuttavia, ha sottolineato che il giocatore è fisicamente in forma.

Alfonso Greco, allenatore della Torres, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria contro il Pescara, sottolineando la fiducia che questa vittoria ha dato alla sua squadra. Ha evidenziato la determinazione della Torres di affrontare ogni sfida e ha previsto che la qualità delle rose delle squadre farà la differenza in questo campionato.