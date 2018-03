Caserma Campomizzi, Biondi: "Nessuno vuole sfrattare studenti"

“Nell’apprendere di una tanto intempestiva quanto inopportuna conferenza stampa convocata dall’Azienda per il diritto allo studio universitario è necessario rassicurare sia lo stesso Ente strumentale della Regione sia gli studenti: nessuno vuole chiudere la Campomizzi né sfrattare chi vi risiede”.

A dichiararlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in riferimento alle dichiarazioni del presidente Adsu, Pierluigi Beomonte Zobel.

“Ho già ricordato in passato che l’accordo per l’utilizzo delle palazzine per ospitare lo studentato è scaduto nel settembre 2015 ma, nonostante ciò, il Ministero non ha mai chiesto che le ragazze e i ragazzi che frequentano l’università dovessero lasciarle, perché tutti hanno ben chiaro quale sia la responsabilità nei loro confronti e perché non c’è una ipotesi alternativa per la localizzazione degli stessi”.

“L’accordo sottoscritto tra Ministero della difesa, Agenzia del demanio, Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila prevede la redazione di un crono programma per il trasferimento degli studenti, ma l’Adsu finora si è limitata a lamentare problemi senza fornire soluzioni o strategie”.

“Le problematiche legate ai bilanci, alle borse di studio, alle sedi alternative per i ragazzi non attengono certo al Comune, che al contrario deve delineare un percorso di sviluppo e di rinascita e lo sta facendo concertando e incontrando tutti i protagonisti del territorio, compresa l’Unversità, che era e rimane uno degli asset vitali per il capoluogo e la sua aspirazione a diventare città dei saperi e della conoscenza”, conclude il sindaco Biondi.