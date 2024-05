Ritrovata sana e salva: Milena Santirocco Era a Castel Volturno

Dopo giorni di angoscia e incertezza, è stato finalmente ritrovato Milena Santirocco, la 54enne insegnante di ballo di Lanciano, scomparsa dallo scorso 29 aprile. Le ricerche si erano concentrate tra Torino di Sangro e Vasto, ma la donna è stata ritrovata nella periferia di Caserta, a Castel Volturno.

Fortunatamente, Milena è ricomparsa in buona salute ed è attualmente presso un commissariato, dove ha già contattato i suoi familiari. La notizia del suo ritrovamento ha portato sollievo alla sua famiglia, che negli ultimi giorni ha lanciato numerosi appelli per la sua ricerca. Il profilo Facebook della donna era stato cancellato e il suo telefono era spento, mentre la sua auto era stata trovata con una gomma a terra a Torino di Sangro.

Alessia Natali, responsabile dell'associazione "Penelope" abruzzese per le persone scomparse, ha confermato che Milena si è presentata spontaneamente presso un commissariato di Caserta ed è in buone condizioni di salute. Ora si procederà con accertamenti medici per comprendere meglio cosa le sia accaduto durante il periodo di scomparsa.