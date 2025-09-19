A Pescara arrivano le strisce blu smart: parcheggi pagabili con Telepass

Il nuovo servizio consente di saldare i minuti effettivi di sosta tramite smartphone, senza parcometri né monete, semplificando la mobilità urbana e i pagamenti digitali.

A Pescara debutta un servizio innovativo per la gestione della sosta a pagamento: da oggi è possibile saldare il parcheggio sulle strisce blu direttamente dallo smartphone tramite l’app Telepass. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Pescara Multiservice Srl, società che gestisce i parcheggi cittadini, e si inserisce nel progetto di digitalizzazione dei servizi urbani.

Il sistema è attivo per tutti i clienti Telepass, anche senza disporre del classico dispositivo in auto. La novità più rilevante è che il pagamento avviene solo per i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali vigenti. Un cambiamento che punta a rendere la gestione dei parcheggi più equa e flessibile, eliminando il rischio di pagare più del necessario.

Attraverso l’app dedicata, l’utente può confermare la propria posizione, impostare la durata del parcheggio e gestire l’eventuale prolungamento della sosta senza tornare al veicolo. In questo modo vengono superati i limiti dei tradizionali parcometri, senza bisogno di monete, carte prepagate o ricariche.

“Grazie alla collaborazione con Pescara Multiservice Srl – ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass – anche questa città si aggiunge alle oltre 350 località italiane dove il servizio è già disponibile”.

Secondo i dati, in Abruzzo sono oltre 100 mila i clienti Telepass attivi, mentre circa 750 mila utenti tra Abruzzo e regioni limitrofe potranno utilizzare la nuova funzione per parcheggiare a Pescara. Una platea vasta che conferma la diffusione sempre più capillare dei sistemi di pagamento digitale legati alla mobilità.

Con l’arrivo di questo servizio, il capoluogo adriatico compie un passo ulteriore verso una gestione più moderna, smart e sostenibile degli spazi urbani, allineandosi alle tendenze nazionali che puntano a semplificare l’esperienza degli automobilisti e ridurre i tempi di ricerca e pagamento dei parcheggi.