Elezioni Pescara, partita decisiva al Consiglio di Stato: verdetto imminente

Esaminati i ricorsi sull’annullamento parziale del voto comunale: in discussione il futuro delle elezioni 2024 e la ripetizione delle operazioni in 27 sezioni cittadine.

Sono stati esaminati nella mattinata odierna, davanti alla quinta sezione del Consiglio di Stato, i ricorsi in appello presentati contro la decisione del Tar di Pescara che, nel giugno scorso, ha disposto l’annullamento parziale delle elezioni comunali 2024, ordinando la ripetizione del voto in 27 sezioni su un totale di 170.

La sentenza di primo grado aveva accolto solo in parte le contestazioni presentate da alcuni ricorrenti, individuando specifiche irregolarità ritenute particolarmente rilevanti in un numero limitato di sezioni. Proprio in quei seggi, secondo i giudici amministrativi abruzzesi, sarebbe stato necessario procedere a una nuova consultazione per garantire la regolarità del procedimento elettorale.

I ricorsi esaminati a Palazzo Spada non arrivano soltanto da chi aveva visto respinte le proprie istanze, ma anche da alcuni soggetti che in primo grado avevano ottenuto un accoglimento parziale. L’obiettivo, in questo caso, è più ampio: ottenere l’annullamento totale delle elezioni cittadine, superando la soluzione limitata alla ripetizione del voto nelle sole 27 sezioni contestate.

Secondo quanto trapela dagli ambienti giudiziari, i tre appelli sono stati regolarmente discussi nel corso dell’udienza e il collegio si è riservato la decisione. La sentenza del Consiglio di Stato è attesa a breve e non si esclude che possa essere pubblicata anche prima dell’inizio del periodo festivo, considerata la natura dei procedimenti elettorali, che seguono un iter accelerato rispetto ad altre controversie amministrative.

L’esito del giudizio sarà determinante per il futuro politico e amministrativo della città di Pescara, chiamata a conoscere se la tornata elettorale del 2024 verrà confermata con una correzione parziale o se si aprirà invece la strada a uno scenario completamente nuovo.