A24 chiusa di notte: stop tra L’Aquila Ovest e Tornimparte

La concessionaria Strada dei Parchi annuncia due notti di chiusura totale per verifiche tecniche, con uscite obbligatorie e deviazioni su SS17 e SP1.

La società concessionaria Strada dei Parchi ha comunicato che l’autostrada A24 sarà interessata da una duplice chiusura notturna tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e Tornimparte, in entrambe le direzioni, per consentire una serie di verifiche tecniche programmate. Lo stop al traffico sarà operativo dalle 22:00 del 17 e del 18 novembre fino alle 06:00 delle mattine successive.

Per i veicoli in arrivo da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila o Teramo, scatterà l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tornimparte, mentre chi proviene da Teramo e viaggia in direzione A25/Roma dovrà lasciare l’autostrada all’altezza di L’Aquila Ovest.

Durante le due notti di chiusura, la concessionaria consiglia di utilizzare i percorsi alternativi lungo la SS17 e la SP 1 Amiternina, in particolare per i collegamenti da e verso il capoluogo. Nella frazione aquilana di Villagrande, interessata dal flusso deviato, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato con l’ausilio di movieri autorizzati e personale dedicato.

Le attività rientrano in un più ampio piano di controlli e manutenzioni volto a garantire sicurezza, affidabilità e continuità infrastrutturale su una delle tratte più trafficate dell’Appennino centrale, soprattutto in vista dell’incremento di spostamenti previsto nelle prossime settimane.