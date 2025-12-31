Capodanno a Pescara, concerti gratuiti con Gianna Nannini e Irama

Musica e grandi eventi per le feste: Pescara celebra il Capodanno con concerti gratuiti, ospiti nazionali, Fiamma Olimpica e modifiche alla viabilità cittadina

Cresce l’attesa a Pescara per il Capodanno che vedrà protagonisti due grandi nomi della musica italiana, con concerti gratuiti organizzati dal Comune. Il 31 dicembre, a partire dalle 22, salirà sul palco Gianna Nannini, mentre il 1° gennaio, dalle 19, sarà la volta di Irama.

Entrambi gli eventi si svolgeranno sul palco allestito nell’ex area di risulta, lato Nord, spazio individuato dall’amministrazione come fulcro delle celebrazioni. Il sindaco Carlo Masci parla di una città pronta a vivere un Capodanno straordinario, con appuntamenti imperdibili e aperti a tutti.

Il concerto di Gianna Nannini, come spiegato dall’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese, prenderà il via alle 22:00 e accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, salutando l’arrivo del nuovo anno. Dalle 00:15, la serata proseguirà con lo show del gruppo pescarese Scena Muta, per continuare i festeggiamenti nelle prime ore del 2026.

Il pomeriggio del primo gennaio sarà invece dedicato a Irama, atteso per un’esibizione pensata per un pubblico ampio e trasversale. Le iniziative proseguiranno anche il 2 gennaio, quando Pescara sarà coinvolta nel passaggio della Fiamma Olimpica, con l’accensione del braciere in piazza della Rinascita e l’allestimento del villaggio Eni Coca-Cola.

In occasione dei tre eventi sono previste modifiche alla viabilità nel centro cittadino, con limitazioni e chiusure temporanee per garantire la sicurezza. Il sindaco Masci sottolinea come Pescara sia pronta ad accogliere decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, invitando cittadini e turisti a vivere queste giornate all’insegna della musica, della condivisione e della festa collettiva.