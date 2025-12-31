Incendio sfiorato nel centro commerciale: evacuazione precauzionale tra Pescara e Teatino

Principio di incendio in un centro commerciale dell’area aeroporto: evacuazione immediata, nessun ferito, intervento dei vigili del fuoco e accertamenti sulle cause

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi per un principio d’incendio sviluppatosi poco prima delle 10 all’interno di un centro commerciale situato nella zona aeroporto, al confine tra Pescara e San Giovanni Teatino.

L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a contenere le fiamme e a impedire che il rogo si propagasse alle altre aree della struttura. Grazie alla rapidità delle operazioni, la situazione è stata riportata sotto controllo in tempi brevi.

A scopo precauzionale, la direzione del centro ha disposto l’evacuazione dei locali, consentendo a clienti e personale di uscire in sicurezza. Non si registrano feriti né persone intossicate. In supporto alle operazioni sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno garantito l’assistenza e la gestione dell’area esterna.

Al momento restano ignote le cause che hanno innescato il principio d’incendio. Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali criticità agli impianti. La struttura, dopo le verifiche di sicurezza, potrà riaprire secondo le indicazioni delle autorità competenti.