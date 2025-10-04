Abruzzo in piazza per la Palestina: migliaia sfilano tra rabbia e solidarietà

Manifestazioni all’Aquila, Pescara e Teramo con al fianco studenti, lavoratori, famiglie e sindacati in una giornata di protesta per chiedere la fine delle ostilità.

La mobilitazione lanciata da Cgil e Usb in tutta l’Abruzzo ha raccolto una partecipazione massiccia: studenti, lavoratori, pensionati e associazioni hanno sfilato all’Aquila, Pescara e Teramo per mostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla e chiedere lo stop alle ostilità contro il popolo palestinese.

A Pescara, il corteo si è radunato in Piazza Italia, davanti alla Prefettura e al Comune: una parte dei manifestanti si è poi diretta sull’Asse Attrezzato verso Chieti, bloccando il traffico per circa mezz’ora. Circa cento veicoli sono rimasti fermi, tra protesta e sostegno con applausi e clacson. Dopo il blocco, i manifestanti hanno fatto ritorno al corteo principale, che si è concluso sotto la Prefettura in un clima di calma sorvegliata.

All’Aquila, centinaia di persone hanno aderito alla manifestazione partendo da Colle Sapone, passando davanti alla Questura e alla Fontana Luminosa, fino alla Villa Comunale, luogo di arrivo del corteo.

A Teramo la mobilitazione ha visto oltre 1.500 persone partecipare tra studenti, lavoratori, sindacati, pensionati e famiglie. Al termine della sfilata, il sindaco Gianguido D’Alberto ha ribadito l’intenzione di revocare il gemellaggio con la città israeliana di Rishon LeZion come segnale politico forte.

L’adesione allo sciopero in Abruzzo è stata significativa: alcune migliaia hanno preso parte alle manifestazioni nelle tre province, con presenze eterogenee e una forte componente giovanile.

Gli organizzatori hanno richiesto che il gesto non rimanga simbolico, ma che si traduca in pressioni politiche affinché l’Italia assuma un ruolo più deciso nei negoziati internazionali.

La protesta si è svolta in modo ordinato, con una nutrita presenza delle forze dell’ordine, ma senza episodi di violenza.