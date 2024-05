Abusi e Contestazioni: 4 Indagati per Opere Abusive sulla Via Verde

Un'imponente operazione investigativa coinvolge un imprenditore, due tecnici e un funzionario comunale per opere abusive nella pittoresca Via Verde, nel cuore della Costa dei Trabocchi. I Carabinieri Forestali di Lanciano, su mandato della procura, hanno eseguito un sopralluogo in un bar situato a Rocca San Giovanni.

L'imprenditore, insieme a due tecnici e un funzionario comunale, si trova ora sotto inchiesta per presunti illeciti legati alla realizzazione di opere abusive vicino alla pista ciclopedonale. Le indagini hanno coinvolto anche rappresentanti di diverse agenzie ambientali e Anas.

Le irregolarità emerse riguardano superfici costruite superiori ai limiti autorizzati e opere edili eseguite senza le necessarie approvazioni. Nonostante un'ordinanza di demolizione, alcune strutture sono ancora presenti, suscitando l'accusa di mancato adeguamento normativo da parte del funzionario comunale.

Il sopralluogo ha rivelato anche uno sbancamento irregolare della scarpata, che avrebbe richiesto autorizzazioni specifiche e analisi strutturali a causa del traffico veicolare sovrastante. Alcune strutture, come il chiosco, sono state spostate rispetto alle autorizzazioni, mentre altre presentano variazioni non autorizzate.

L'avvocato dell'imprenditore ha sottolineato che al momento si tratta solo di contestazioni e che nessuna responsabilità penale è stata accertata. Tuttavia, l'attenzione è alta poiché l'indagine avviene poco prima dell'inizio della stagione turistica, suscitando preoccupazioni tra gli operatori locali.