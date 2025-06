Fine settimana infernale: sei città con bollino rosso!

Arriva il primo fine settimana con caldo estremo e sei città in allerta bollino rosso: ecco temperature, impatto sulla salute e consigli utili.

Il Ministero della Salute ha emesso il primo bollino rosso dell’estate per sei città: Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone, in vigore sabato 14 giugno. Il livello d’allerta massimo segnala una ondata di calore particolarmente intensa, con rischi per la salute non solo dei gruppi vulnerabili – bambini, anziani, malati cronici – ma anche per chi è in forma e svolge attività all’aperto.

Un quinto allarme, quello arancione, interessa Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino, mentre altre aree italiane restano in “bollino giallo”, preludio di possibili ulteriori peggioramenti.

Le previsioni fino a domenica 15 giugno riportano temperature percepite fino a 38 °C, soprattutto nelle zone interne e urbane come Roma, dove si toccheranno i 33–34 °C reali nel pomeriggio con caldo afoso. Qui, l’assenza di ventilazione e l’alta umidità peggiorano notevolmente il comfort termico.

La tregua arriverà solo lunedì 16 giugno, con l’arrivo di correnti più fresche e possibili rovesci temporaleschi dal Nord, anche se le temperature resteranno comunque sopra la media stagionale.

Consigli utili per il weekend torrido:

Prediligi spostamenti nelle ore meno calde , eviti tra le 11 e le 16 .

Bevi acqua regolarmente e mantieni ambienti interni ben ventilati o climatizzati.

Indossa cappello , occhiali e abiti leggeri e traspiranti.

Limita attività fisica intenso , in particolare all’aperto.

Sorveglia anziani e bambini , soggetti a forte stress termico.

Sul lavoro, segui le norme di Inail e Inps per le misure protettive in condizioni estreme.

In sintesi, il primo weekend rovente dell’estate solleva una netta allerta sanitaria, con sei città in “bollino rosso” e altre cinque in “arancione”. La fase più calda passerà entro lunedì, ma le misure di protezione restano fondamentali per prevenire disagi e colpi di calore.