Un Successo il Quarto Raduno degli Aplini Sezione Abruzzi a Pizzoli

Due giorni intensi a Pizzoli tra cerimonie, cortei, commemorazioni e testimonianze video di autorità locali e alpini, consolidando tradizione e futuro dell’associazione.

Il 14‑15 giugno 2025 si è svolto a Pizzoli il Quarto Raduno Alpini della Sezione Abruzzi, 2ª Zona, in concomitanza con il 40° anniversario del Monumento alla Pace. Due giornate che hanno unito storia, memoria, aggregazione e iniziative per tutte le età, con la cittadinanza protagonista e le istituzioni in rappresentanza.

Il programma ha visto momenti distintivi: venerdì il benvenuto nelle vie addobbate con i colori alpini; sabato il “pomeriggio alpino” con attività partecipative, la cerimonia ufficiale con alzabandiera e corona d’alloro, e intrattenimento musicale serale. Domenica ha compreso colazione collettiva, “ammassamento” e sfilata lungo il centro, seguiti dalla Santa Messa e dal rancio alpino all’aperto .

Un’attenzione particolare è stata dedicata al video ufficiale dell’evento, che include interviste fondamentali: al sindaco Gianni Anastasio, al presidente regionale dell’Associazione Alpini e al presidente dell'Associazione Alpini di Pizzoli, i quali hanno sottolineato il valore civile dell’iniziativa, il ruolo educativo verso i giovani e il significato simbolico del monumento. Questa testimonianza filmica aggiunge profondità al raduno, ponendolo come momento di riflessione oltre che di festa.

La partecipazione massiccia di alpini in servizio e in congedo, volontari, famiglie e cittadini ha trasformato Pizzoli in teatro vivo di identità, responsabilità sociale e continuità culturale. Scuole e associazioni locali hanno dato un contributo fondamentale, rafforzando il legame tra generazioni e perpetuando i valori della montagna e dell’impegno civico.