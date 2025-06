Incendio notturno a Pescara: tre bambini salvati, palazzo quasi distrutto!

Una notte da incubo in via Perugia a Pescara, con un incendio improvviso al quarto piano e l’eroica azione dei Carabinieri che ha salvato vite.

Nel cuore della notte a Pescara, un violento incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di un condominio in via Perugia, rischiando di trasformarsi in tragedia. L’allarme, lanciato poco prima delle 5 dal 112, ha permesso un intervento rapidissimo dei Carabinieri, intervenuti prima dei Vigili del Fuoco.

I militari hanno forzato il portone d’ingresso e, bussando porta per porta, hanno evacuato con prontezza tredici famiglie ancora inconsapevoli del pericolo imminente. Due carabinieri hanno prontamente contenuto le fiamme usando secchi d’acqua presi da un appartamento vicino, mentre altri due hanno tratto in salvo tre bambini e due adulti da un’abitazione invasa dal fumo, trasportandoli in un luogo sicuro.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno dichiarato l’appartamento inagibile, e le ambulanze del 118, che hanno assistito le famiglie evacuate. Le indagini tecniche suggeriscono come causa più probabile un corto circuito o un surriscaldamento della batteria messa in carica di una sedia a rotelle elettrica, utilizzata dalla proprietaria dell’abitazione—una donna di 68 anni di origine venezuelana, che si è salvata uscendo tempestivamente dalla casa.

Dato l’intervento tempestivo e la capacità di reazione dei Carabinieri, la tragedia è stata evitata e l'intero condominio è stato messo in sicurezza. In seguito, le autorità competenti hanno avviato controlli approfonditi sull’impianto elettrico e sui sistemi di ricarica presenti nell'edificio, al fine di prevenire eventuali nuovi pericoli.