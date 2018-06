Accoltella fidanzato per gelosia, 25enne finisce al Pronto Soccorso

Ha rischiato di finire in tragedia una lite furibonda esplosa ieri sera, intorno alle 20, tra due fidanzati, conviventi e residenti in un appartamento in piazza Garibaldi.

Ad avere la peggio è stato lui, 25enne sulmonese, accoltellato dalla fidanzata, una 19enne romena. A scatenare la lite sarebbe stata la gelosia della ragazza.

Quando il fidanzato è rientrato a casa la romena avrebbe chiesto spiegazioni su dove fosse stato, non nascondendo sospetti: dalle domande insistenti della donna sarebbe esplosa la lite. A quel punto, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la fidanzata avrebbe colpito il giovane all'addome, con un coltello.

Immediatamente il ragazzo è corso in ospedale, dove è stato medicato nel pronto soccorso. Per fortuna il colpo sferrato dalla fidanzata non ha avuto conseguenze gravi procurando una ferita lieve, con prognosi di 12 giorni.

La donna è stata denunciata dalla Squadra anticrimine del Commissariato di Sulmona per lesioni aggravate dall'uso dell'arma.