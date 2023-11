Addio a Mino Collevecchio, Icona del Commercio Teramano: Si Spenta a 59 Anni

Teramo piange la perdita di Mino Collevecchio, noto commerciante di 59 anni, vittima di una malattia contro la quale ha combattuto coraggiosamente. Gestore di due rinomati negozi di abbigliamento lungo corso San Giorgio, Collevecchio rappresenta un altro pezzo importante del tessuto commerciale cittadino, seguendo la recente scomparsa del maestro panettiere Vincenzo Marcone.

All'anagrafe con il nome di Adamo, Mino Collevecchio era una figura rispettata e amata nella comunità teramana. Come Marcone, era un commerciante di seconda generazione, portatore di una tradizione di famiglia. La sua scomparsa, alla giovane età di 59 anni, lascia un vuoto significativo nella vita della città.

La camera ardente è stata allestita ieri presso la casa funeraria Petrucci Carlo a Villa Pavone, mentre i funerali si terranno alle 15 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in piazza Garibaldi. La comunità si stringe attorno alla famiglia Collevecchio per condividere il dolore e l'affetto in questo momento di grande tristezza.