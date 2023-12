Allarme in Città dopo l'Aggressione di un Lupo a un Cagnolino

La quiete notturna è stata interrotta nella cittadina nella notte tra lunedì e martedì quando un lupo ha attaccato e ucciso un cagnolino nelle vicinanze del centro storico, precisamente nella zona di via Oreste Ranelletti. La scoperta dell'aggressione è stata fatta dal proprietario del cane, che ha immediatamente deciso di presentare denuncia presso i carabinieri forestali.

La notizia ha generato sgomento tra i residenti, abituati a incursioni occasionali di animali selvatici nel centro abitato, ma mai testimoni di un episodio così drammatico. La preoccupazione cresce soprattutto tra gli allevatori della zona, che sempre più spesso si trovano a subire blitz da parte di animali selvatici come orsi e lupi, causando danni significativi a stalle e pollai. Nonostante gli indennizzi proposti dalla Regione, i danni economici cominciano a pesare sul settore agricolo.

La recente proposta di piantare alberi da frutto in zone elevate per evitare che gli orsi scendano a valle alla ricerca di cibo è stata avanzata, soprattutto dopo l'uccisione di Amarena. Tuttavia, l'emergenza coinvolge non solo gli orsi, ma anche lupi, cervi e cinghiali. Cresce quindi la richiesta di interventi da parte delle istituzioni per gestire la presenza crescente di animali selvatici nei centri abitati, cercando soluzioni che possano conciliare la coesistenza tra la fauna selvatica e le comunità locali.