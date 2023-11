Allarme mail: Finti verbali della polizia locale, dietro l'angolo il rischio hacker

Il Comune di Pescara ha lanciato un avviso di massima attenzione in merito a una nuova truffa informatica che sta colpendo via mail. L'allerta riguarda la ricezione di falsi verbali della polizia locale di Pescara, inviati da un indirizzo pec della Provincia di Pescara: poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it. Il messaggio contiene un allegato con il nome 'verbale sinistro.pdf', ma aprire il file potrebbe rivelarsi pericoloso.

Secondo le informazioni fornite dal Comune, questi presunti verbali non sono autentici, e cliccare sull'allegato potrebbe indirizzare verso un sito malevolo con il rischio di contenere virus dannosi per il sistema. L'avviso è chiaro: coloro che ricevessero una mail di questo tipo sono fortemente consigliati a non aprire l'allegato e a eliminare l'intera comunicazione.

Si sospetta che dietro a questa operazione possa celarsi l'azione di un hacker, pertanto è fondamentale prestare la massima attenzione e adottare misure preventive per evitare potenziali danni. La truffa rappresenta un rischio per la sicurezza informatica e richiede la collaborazione attiva degli utenti nel riconoscere e evitare possibili minacce.