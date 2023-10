Andrea Giambruno: Sospensione da Mediaset e Possibili Provvedimenti Disciplinari

La notizia della separazione tra Giorgia Meloni, premier italiano, e il suo compagno di oltre 10 anni, Andrea Giambruno, ha fatto scalpore non solo in Italia ma anche all'estero, con copertura mediatica da parte di reti come la CNN, la BBC, il Guardian e il Telegraph. La separazione è stata annunciata da Giorgia Meloni poco dopo la diffusione da parte del programma televisivo "Striscia la Notizia" di alcuni fuorionda in cui il premier sembrava già essere a conoscenza di questa situazione. In risposta a questi eventi, Mediaset ha annunciato che Andrea Giambruno si è autosospeso dalla conduzione del programma "Diario del Giorno" su Rete4.

Ora, la situazione si complica dal punto di vista disciplinare per Giambruno, poiché l'azienda sta valutando attentamente gli eventi e possibili violazioni del codice etico. Si prevede che l'azienda intraprenderà una procedura disciplinare, ma il percorso è complesso. Inizierà con una lettera di contestazione e coinvolgerà gli organi sindacali. Giambruno avrà la possibilità di rispondere alle accuse con le controdeduzioni. Solo al termine di questo processo si potranno applicare delle sanzioni, che possono variare da una semplice lettera di richiamo fino al licenziamento. In alcuni ambienti di Mediaset, si è persino vociferato la possibilità del licenziamento.

L'assenza di Giambruno dalla trasmissione televisiva ieri è stato il primo "provvedimento" adottato. Luigi Galluzzo ha condotto al suo posto, dichiarando: "Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà." Andrea Giambruno lavora per Mediaset da quindici anni e ha ricoperto diversi ruoli all'interno dell'azienda. Tuttavia, la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi richiede rigore e punta sull'immagine dell'azienda, non tollerando comportamenti come quelli messi in atto da Giambruno.

Il codice etico di Mediaset esplicitamente ripudia "ogni discriminazione basata sul sesso", e questo potrebbe diventare un punto centrale delle accuse rivolte a Giambruno. Le sue parole e il suo comportamento potrebbero essere interpretati come mancanza di rispetto verso una collega e sono stati pronunciati sul posto di lavoro in uno studio televisivo.

Infine, è importante notare che Andrea Giambruno potrebbe anche considerare l'opzione di fare causa a chi ha diffuso i fuorionda, ma Mediaset sembra pronta a difendersi. Il giornalista era sul posto di lavoro e non in un contesto privato, e altre persone presenti nello studio televisivo hanno assistito alle sue dichiarazioni. Le conseguenze di queste azioni si vedranno solo nel futuro.