Anticiclone africano in rinforzo: caldo fino a 38 gradi, ma tornano i temporali

L’anticiclone africano continuerà a consolidarsi sull’Europa centrale e meridionale, sospinto da correnti subtropicali molto calde. Sull’Italia prevarranno condizioni di stabilità atmosferica, accompagnate da un ulteriore aumento delle temperature e da un’ondata di calore destinata a raggiungere il culmine nel fine settimana.

Il dominio dell’alta pressione non garantirà però cielo sereno ovunque. Durante le ore più calde potranno formarsi nubi cumuliformi sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, con possibili rovesci, temporali intensi e grandinate locali.

Giovedì

La giornata inizierà con condizioni generalmente soleggiate su gran parte del Paese. Nel pomeriggio aumenterà però l’instabilità sull’arco alpino, soprattutto nei settori occidentali.

I fenomeni saranno più frequenti sulle montagne del Piemonte occidentale e sulle Alpi Marittime, dove non sono escluse locali grandinate. Qualche temporale potrà svilupparsi anche sui rilievi della Lombardia, sulle Dolomiti e, più isolatamente, lungo l’Appennino centro-settentrionale.

Venerdì

La mattinata trascorrerà ancora con tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio, il passaggio marginale di una perturbazione sulle regioni europee più settentrionali favorirà una maggiore variabilità sulle Alpi centro-occidentali.

Sono previsti rovesci e temporali che, entro la serata, potranno raggiungere anche la fascia pedemontana del Piemonte occidentale. Alcuni episodi potrebbero essere accompagnati da grandine. Fenomeni più isolati interesseranno le Dolomiti e l’Appennino centro-settentrionale.

Sabato

L’anticiclone si rafforzerà ulteriormente, riducendo in parte la formazione dei temporali pomeridiani. La giornata sarà quindi in prevalenza stabile, molto soleggiata e particolarmente calda.

Resterà comunque possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi e, in forma più occasionale, sull’Appennino centrale. Le temperature raggiungeranno valori molto elevati soprattutto nelle pianure e nelle aree interne.

Domenica

La stabilità diventerà ancora più diffusa, con tempo soleggiato sulla maggior parte delle regioni. I temporali pomeridiani saranno meno frequenti e più localizzati, ma potranno ancora svilupparsi lungo l’arco alpino e sull’Appennino centro-settentrionale.

Il caldo raggiungerà il suo apice, con condizioni afose anche durante le ore serali e notturne.

Temperature

I valori termici resteranno superiori alle medie stagionali fino alla fine della settimana. Gli eventuali temporali di calore avranno effetti limitati e non saranno sufficienti a determinare un raffrescamento duraturo.

Nel weekend le massime potranno raggiungere 36-38°C in Val Padana e nelle zone interne di Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna. Anche le temperature minime rimarranno elevate, con notti tropicali e scarso refrigerio nelle aree urbane.