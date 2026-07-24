Anticiclone africano in rimonta: Italia verso caldo intenso e picchi da record

La nuova spinta subtropicale interesserà prima Spagna e Francia, poi anche l’Italia, con sole prevalente, afa crescente e valori vicini ai 40 gradi.

La tregua dal caldo intenso potrebbe avere i giorni contati. Le ultime proiezioni confermano una nuova espansione dell’anticiclone africano verso l’Europa centro-occidentale, con effetti destinati a coinvolgere anche l’Italia tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Secondo la tendenza dell’Aeronautica Militare, nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto è attesa un’anomalia positiva della pressione, collegata a una massa d’aria più calda di origine subtropicale africana, in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centro-meridionale, Italia compresa Meteo Aeronautica Militare.

La fase iniziale dovrebbe interessare soprattutto Spagna e Francia, dove il promontorio anticiclonico risulterà più strutturato. Successivamente, entro il weekend, l’alta pressione potrebbe estendersi con maggiore decisione anche sulle regioni centro-settentrionali italiane.

La saccatura prevista a inizio settimana tra Balcani e regioni meridionali tenderà invece a scivolare rapidamente verso il Mar Nero, lasciando spazio a condizioni più stabili. Per l’Italia questo significa tempo in prevalenza soleggiato, con temporali pomeridiani limitati soprattutto ai rilievi e temperature in graduale aumento.

L’aspetto più rilevante sarà quello termico. Nella seconda parte della settimana l’afa potrebbe diventare più marcata, soprattutto nelle pianure interne, nelle città e nelle aree lontane dal mare. Al momento non è possibile indicare con precisione i valori massimi, ma le condizioni sembrano favorevoli a picchi localmente compresi tra 38 e 40 gradi.

Le previsioni a medio termine restano da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il segnale modellistico appare piuttosto coerente: dopo il passaggio instabile del weekend, l’estate potrebbe tornare a mostrare il suo volto più caldo proprio in avvio di agosto.